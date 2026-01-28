Дочь певицы Славы высказалась о ее состоянии на фоне пьяных видео

Дочь певицы Славы Саша рассказала, что ее мама переживает разные настроения

Дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова поделилась своим мнением о поведении артистки. Ее слова передает издание Super.ru.

По словам Саши, Слава страдает перепадами настроения, и это иногда приносит страдания. Однако, по мнению девушки, такое поведение свойственно творческим людям.

«Надеюсь, настроение мамы станет лучше. Потому что настроения бывают разные. Она человек творческий, эмоциональный… Каждый творческий человек от этого страдает», — сообщила Александра.

Ранее певица Слава призналась, что пьет алкоголь из‑за одиночества и отсутствия любви. В своем откровенном монологе она сказала, что хотела бы встретить мужчину.