Россия вошла в число лидеров по появлению долларовых миллионеров

Банк UBS включил Россию в число лидеров по темпам роста числа долларовых миллионеров

По итогам 2025 года Россия с результатом 5,2 процента поднялась на пятую строчку в мире по темпам прироста числа долларовых миллионеров в стране. Об этом свидетельствует ежегодный доклад Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS.

Лидером по этому показателю стала Литва с результатом 8 процентов, далее идут Турция (6,4 процента), Латвия (5,7 процента) и Венгрия (5,3 процента). Ирландия набрала столько же процентов, сколько Россия, а глобальный рост количества новых долларовых миллионеров в мире составил 1,5 процента.

Таким образом, каждый день в мире появляется 2,6 тысячи новых людей с таким состоянием. Больше всего их в США, на которые приходится 40 процентов (23,6 миллиона человек) от общего количества. Еще 25 процентов (около 15 миллионов человек) проживают в Западной Европе, а почти девять процентов — в Китае (5,3 миллиона человек).

Число долларовых миллионеров среди россиян к концу прошлого года достигло 447 тысяч человек, что дает 18 место в общем рейтинге в абсолютном значении.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля наибольший разрыв в средних зарплатах российских регионов (разница между Чукоткой и Ингушетией) достиг максимальных 203 тысяч рублей.