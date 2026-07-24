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13:25, 24 июля 2026Путешествия

Туристы начали бояться ездить по Европе из-за запугивания «российской угрозой»

Запугивание жителей «российской угрозой» привело к падению турпотока в Европе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ryzhkov Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

Туристы начали бояться ездить по Европе из-за запугивания «российской угрозой». Такой вывод сделало издание Politico после ознакомления с конфиденциальным документом.

Речь идет о совместном письме в адрес Еврокомиссии со стороны властей Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Польши, Румынии и Словакии. «Геополитические события и обеспокоенность вопросами безопасности оказали существенное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран», — говорится в документе.

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В обращении страны попросили Еврокомиссию принять дополнительные экономические меры для поддержки регионов, оставшихся без туристов. В заявлении не упоминается Россия, однако Politico сделало вывод, что к падению турпотока привело запугивание жителей Евросоюза мнимой «угрозой со стороны России». При этом издание отметило, что до ухудшения отношений с Россией страны Прибалтики и Болгария пользовались популярностью у российских туристов.

Ранее сообщалось, что соотечественники нашли альтернативу отдыху в странах Европы на родине. Особенно популярным среди соотечественников направлением стал Калининград.

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