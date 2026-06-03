Мотоциклист на скорости снес россиянку при побеге от ДПС и попал на видео

Mash: В Норильске мотоциклист снес женщину, когда уходил от погони ДПС

В Норильске мотоциклист на скорости снес женщину при побеге от ДПС и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах показано, как мотоциклист с пассажиром пытался скрыться от полиции и на большой скорости врезался в переходившую дорогу женщину. В результате она перевернулась в воздухе, а мотогонщики улетели вперед.

По данным канала, потерпевшая в больнице. Злоумышленники задержаны.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки автомобиля ВАЗ-2106 в Петровске-Забайкальском.

Силовики заметили водителя ВАЗ-2106 без номеров во время патрулирования улиц и потребовали остановиться. Однако 15-летний подросток, который и находился за рулем автомобиля, проигнорировал требование и попытался скрыться.