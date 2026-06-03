Осужденный ранее россиянин оказался причастен к жестокой расправе прошлых лет

В Новосибирск доставили подозреваемого в убийстве, совершенном в 2014 году

В Новосибирск доставили осужденного, отбывающего наказание в Иркутской области, по подозрению в причастности к жестокой расправе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

В ноябре 2014 года в лесном массиве около поселка Станционно-Ояшинский нашли машину, рядом с которой лежал 51-летний владелец с признаками насильственной смерти. Тогда установить фигурантов не удалось.

Следователи и криминалисты регионального управления в рамках работы по преступлениям прошлых лет провели множество экспертиз. В 2026 году одному из осужденных сделали геномную экспертизу. Его ДНК совпала с образцами, изъятыми на месте преступления. Производство по делу возобновили, сейчас с подозреваемым проводят следственные действия.

По версии следствия, подозреваемый и его знакомый хотели уехать из Новосибирска в Читу и наняли частного извозчика. В пути пассажиры нанесли водителю множественные удары ножом, а потом спрятали. Завести автомобиль не смогли, бросили его рядом с местом преступления и скрылись. Второй участник пока не найден. Следствие продолжается.

Ранее в Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, который в пьяной горячке расправился с женой и тещей, а также уничтожил собственную квартиру и повредил соседнюю.