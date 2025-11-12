Экономика
14:05, 12 ноября 2025

Российский госдолг начали переводить на китайскую валюту

Минфин объявил о размещении на Мосбирже первого выпуска ОФЗ в китайских юанях
Платон Щукин
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Министерство финансов России сообщило о готовящемся размещении на Мосбирже первого в истории выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.

Техническое размещение намечено на 8 декабря, а сбор заявок — на 2 декабря. Объем эмиссии госдолга и ставки купонного дохода ведомство определит после того, как станет понятен спрос.

Инвесторам предложат два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом со сроками до погашения от трех до семи лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тысяч китайских юаней, что составляет 114,2 тысячи рублей по курсу на 12 ноября. Купить бумаги и получать выплаты по ним можно будет в обеих валютах.

До 2022 года Минфин, помимо рублевых, предлагал инвесторам классические еврооблигации, но потом лишился этого источника финансирования. О возможности размещать ОФЗ в валютах дружественных стран премьер-министр Михаил Мишустин говорил еще в марте 2023 года, но прошедшие с тех пор 2,5 года она не была реализована.

Что касается китайского юаня, то продавать госдолг в нем Минфин хотел и десять лет назад. В те годы процессу помешали регуляторные ограничения со стороны Китая.

В конце октября СМИ сообщили о подготовке такого выпуска. Тогда источники Reuters утверждали, что власти планируют четыре выпуска облигаций на сумму до 400 миллиардов рублей со сроками погашения от трех до десяти лет. В первую очередь, Минфин рассчитывает на высокий спрос со стороны энергетических компаний — экспортеров, у которых на банковских депозитах имеются излишки юаней, полученные от продажи в КНР нефти и газа.

