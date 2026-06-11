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13:25, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Популярная российская 24-летняя блогерша станет матерью

24-летняя тиктокерша Настя Рыжик опубликовала видео с положительным тестом на беременность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Настя Рыжик»

Популярная российская 24-летняя TikTok-блогерша Настя Рыжик (настоящее имя — Анастасия Балашова) станет матерью. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Балашова опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала тест на беременность. «Стою, думаю, правильно ли я все сделала, переживаю. (...) Не верю, начинаю смотреть в инструкцию. Приходит осознание, что это положительный тест», — сказала она.

«Похоже, у нас будет малыш», — написал в комментарии к ролику муж тиктокерши Юнир Аллабердин.

Ранее стало известно, что TikTok-блогер Даня Пивчанский стал отцом. Его возлюбленная, блогерша Полина Тихонова, рассказала, что у них родился сын. Она также призналась, что ее роды прошли тяжело.

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