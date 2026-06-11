Популярная российская 24-летняя блогерша станет матерью

24-летняя тиктокерша Настя Рыжик опубликовала видео с положительным тестом на беременность

Популярная российская 24-летняя TikTok-блогерша Настя Рыжик (настоящее имя — Анастасия Балашова) станет матерью. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Балашова опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала тест на беременность. «Стою, думаю, правильно ли я все сделала, переживаю. (...) Не верю, начинаю смотреть в инструкцию. Приходит осознание, что это положительный тест», — сказала она.

«Похоже, у нас будет малыш», — написал в комментарии к ролику муж тиктокерши Юнир Аллабердин.

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