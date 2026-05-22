Популярный российский тиктокер стал отцом

Тиктокеры Даня Пивчанский и Полина Тихонова сообщили, что у них родился сын

Популярный российский TikTok-блогер Даня Пивчанский стал отцом. Об этом сообщила его возлюбленная, тиктокерша Полина Тихонова в Telegram-канале.

21 мая Тихонова заявила, что родила сына. «Такой забавный, пока непонятно, на кого он похож, волосиков немного, кудрявые», — рассказала блогерша.

Также тиктокерша пожаловалась на сильную боль во время родов. По словам Тихоновой, ее тело будто пронизывало током, из-за этого она кричала и просила провести ей кесарево сечение. «Я ощутила два раза отлет из этого мира. Я познала смысл бытия, ***», — посетовала блогерша.

Ранее сообщалось, что 23-летний блогер Ярослав Дилблин (настоящая фамилия — Шепелев) стал отцом. Он рассказал, что год назад у них с женой, блогершей Анной Клеш, родился сын. Шепелев добавил, что присутствовал на партнерских родах.