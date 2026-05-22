Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

«Татар-информ»: Боец СВО дважды выходил после взрывов без единого ранения

Российский боец Рамиль Денюшев дважды выходил после взрывов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине без единого ранения. Его историю публикует «Татар-информ».

По данным издания, за все время службы у военнослужащего не было ни одного ранения, только контузии.

Так, во время выполнения одной из боевых задач снаряд упал в двух метрах от бойца, при этом ни один осколок в него не попал.

«Но меня оглушило, из ушей, глаз и носа пошла кровь. Я потерял ориентацию и не мог понять, куда пойти. Но ребята вовремя спохватились, эвакуировали меня в санчасть, мне оказали медицинскую помощь», — вспомнил Денюшев.

В другой раз был мощный прилет, в результате которого бойца отбросило взрывной волной, он ударился о бетонную стенку, но также не получил ни единого осколочного ранения.

«Считаю, что мне очень повезло. После участия в боях я начал верить в судьбу. Я знаю случаи, когда человек весь контракт отслужил благополучно и не выжил за два дня до возвращения домой просто потому, что не вовремя вышел из окопа. Это судьба — ничего с этим не сделаешь», — заключил Денюшев.

Ранее сообщалось, что во время одной из боевых задач россиянка попала под дроновый обстрел Вооруженных сил Украины и выжила. Завершить боевую задачу ей удалось без единого ранения.