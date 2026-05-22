Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 22 мая 2026Россия

Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

«Татар-информ»: Боец СВО дважды выходил после взрывов без единого ранения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец Рамиль Денюшев дважды выходил после взрывов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине без единого ранения. Его историю публикует «Татар-информ».

По данным издания, за все время службы у военнослужащего не было ни одного ранения, только контузии.

Так, во время выполнения одной из боевых задач снаряд упал в двух метрах от бойца, при этом ни один осколок в него не попал.

«Но меня оглушило, из ушей, глаз и носа пошла кровь. Я потерял ориентацию и не мог понять, куда пойти. Но ребята вовремя спохватились, эвакуировали меня в санчасть, мне оказали медицинскую помощь», — вспомнил Денюшев.

В другой раз был мощный прилет, в результате которого бойца отбросило взрывной волной, он ударился о бетонную стенку, но также не получил ни единого осколочного ранения.

«Считаю, что мне очень повезло. После участия в боях я начал верить в судьбу. Я знаю случаи, когда человек весь контракт отслужил благополучно и не выжил за два дня до возвращения домой просто потому, что не вовремя вышел из окопа. Это судьба — ничего с этим не сделаешь», — заключил Денюшев.

Ранее сообщалось, что во время одной из боевых задач россиянка попала под дроновый обстрел Вооруженных сил Украины и выжила. Завершить боевую задачу ей удалось без единого ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ для атак ракет большой дальности

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Раскрыта тайна погубившего семью из четырех человек арбуза

    В России хотят избавиться от перекрестков одного типа

    Назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D

    В «Коломенском» начали сносить историческую булыжную дорогу села Дьяково

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok