Российские водители назвали главный двухколесный раздражитель на дорогах

«Дром»: Водители назвали самую проблемную группу двухколесных на дорогах России

Больше всего российские водители не любят электросамокатчиков. Об этом «Ленте.ру» стало известно из исследования, проведенного порталом «Дром». Целью опроса было выяснить, кто из двухколесных участников дорожного движения вызывает у автомобилистов наибольшее отторжение. В результате сформировался антирейтинг, лидер которого определился с подавляющим преимуществом.

Водители электросамокатов набрали вдвое больше голосов, чем ближайшие преследователи. На второй строчке расположились мотоциклисты. Замкнули тройку велосипедисты — их упоминали на треть реже, чем владельцев мототехники.

Чаще всего самокатчиков не желают видеть на проезжей части в Ленинградской области и Пермском крае. К мотоциклистам особую неприязнь испытывают автомобилисты Ханты-Мансийского автономного округа и Хакасии. Велосипедисты же сильнее всего раздражают водителей в Якутии и Ленинградской области.

В обсуждениях под опросом автомобилисты сошлись во мнении, что главная причина негатива — пренебрежение правилами дорожного движения. Один из участников исследования разделил нарушителей на категории: подростки на самокатах, лишенные чувства самосохранения, медлительные велосипедисты и мотоциклисты, которые агрессивно маневрируют между рядами и по разделительным полосам. «Единственная категория, вызывающая уважение — настоящие байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, имеют нормальные глушители и показывают поворотники», — указал он.

Самокатчики были единодушно названы самой безграмотной частью транспортного потока в плане знания правил. Среди типичных нарушений были отмечены резкое маневрирование среди пешеходов, движение против хода по улицам с односторонним движением, игнорирование выездов из дворов. Все это происходит без водительских удостоверений и какого-либо контроля.

Отдельно автолюбители упомянули пользователей питбайков и мопедов. Главные претензии — к подросткам, которые ездят против любых правил и создают аварийные ситуации.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что единственным способом контролировать сегмент СИМ будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.