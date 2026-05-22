Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:55, 22 мая 2026Авто

Российские водители назвали главный двухколесный раздражитель на дорогах

«Дром»: Водители назвали самую проблемную группу двухколесных на дорогах России
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Больше всего российские водители не любят электросамокатчиков. Об этом «Ленте.ру» стало известно из исследования, проведенного порталом «Дром». Целью опроса было выяснить, кто из двухколесных участников дорожного движения вызывает у автомобилистов наибольшее отторжение. В результате сформировался антирейтинг, лидер которого определился с подавляющим преимуществом.

Водители электросамокатов набрали вдвое больше голосов, чем ближайшие преследователи. На второй строчке расположились мотоциклисты. Замкнули тройку велосипедисты — их упоминали на треть реже, чем владельцев мототехники.

Чаще всего самокатчиков не желают видеть на проезжей части в Ленинградской области и Пермском крае. К мотоциклистам особую неприязнь испытывают автомобилисты Ханты-Мансийского автономного округа и Хакасии. Велосипедисты же сильнее всего раздражают водителей в Якутии и Ленинградской области.

Материалы по теме:
Правила техосмотра в 2026 году. Каким авто требуется, что смотрят и сколько стоит
Правила техосмотра в 2026 году.Каким авто требуется, что смотрят и сколько стоит
11 декабря 2025
К чему снится машина: толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
К чему снится машина:толкование снов про автомобиль из сонников и мнение психолога
15 сентября 2025

В обсуждениях под опросом автомобилисты сошлись во мнении, что главная причина негатива — пренебрежение правилами дорожного движения. Один из участников исследования разделил нарушителей на категории: подростки на самокатах, лишенные чувства самосохранения, медлительные велосипедисты и мотоциклисты, которые агрессивно маневрируют между рядами и по разделительным полосам. «Единственная категория, вызывающая уважение — настоящие байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, имеют нормальные глушители и показывают поворотники», — указал он.

Самокатчики были единодушно названы самой безграмотной частью транспортного потока в плане знания правил. Среди типичных нарушений были отмечены резкое маневрирование среди пешеходов, движение против хода по улицам с односторонним движением, игнорирование выездов из дворов. Все это происходит без водительских удостоверений и какого-либо контроля.

Отдельно автолюбители упомянули пользователей питбайков и мопедов. Главные претензии — к подросткам, которые ездят против любых правил и создают аварийные ситуации.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что единственным способом контролировать сегмент СИМ будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Европейского блогера заблокировали из-за слов о сбросе ядерной бомбы на Москву

    Стало известно о важной договоренности США и Ирана

    Названы три «золотых» напитка для мозга

    Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

    Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

    Бывшего бойца UFC депортировали из России

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok