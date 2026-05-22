Путин отменил встречу с российским губернатором

Песков: Встреча Путина с губернатором Ульяновской области была отменена

Президент России Владимир Путин отменил встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Решение было принято по техническим причинам. Как пояснил Песков, встречу перенесли.

«Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», — обозначил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что 22 мая Путин примет в Кремле с докладом главу Республики Тыва Владислава Ховалыга.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского ушедшего в отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Глава государства также вручил орден Александра Невского бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу.