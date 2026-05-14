Путин наградил ушедшего в отставку губернатора приграничного региона

18:14, 14 мая 2026Россия

Путин наградил ушедшего в отставку брянского губернатора Богомаза
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ушедшего в отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом заявил заместитель полпреда главы государства в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, чьи слова приводит ТАСС.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского», — сказал Еремин.

Он также поблагодарил Богомаза за многолетнюю работу на благо Брянской области и страны.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора российского приграничного региона.

