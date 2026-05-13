19:34, 13 мая 2026Россия

Путин принял отставку губернатора приграничного российского региона

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А.В. о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А.В. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что врио главы российского региона назначен выпускник школы губернаторов Егор Ковальчук.

Ранее в среду, 13 мая, еще один губернатор приграничного региона — глава Белгородской области Вячеслав Гладков — также ушел в отставку по собственному желанию.

