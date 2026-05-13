Путин принял отставку губернатора приграничного российского региона

Путин принял отставку брянского губернатора Богомаза

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А.В. о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А.В. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что врио главы российского региона назначен выпускник школы губернаторов Егор Ковальчук.

Ранее в среду, 13 мая, еще один губернатор приграничного региона — глава Белгородской области Вячеслав Гладков — также ушел в отставку по собственному желанию.