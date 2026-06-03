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12:30, 3 июня 2026Мир

Мадьяр поделился воспоминаниями о визите на Украину два года назад

Мадьяр рассказал, что в 2024 году в Киеве передал гуманитарную помощь венгерскому народу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал о визите в Киев в 2024 году, в ходе которого он передал гуманитарную помощь венгерскому народу. Этим политик поделился в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы отправились в путь на 30-летнем Ford Transit и добрались до Киева за 20 часов, несмотря на авиаудары и ракетные обстрелы», — заявил он.

Ранее Петер Мадьяр предложил Венгрию в качестве места проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Будапешт может оказать дипломатическую и гуманитарную помощь.

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