На Западе рассказали о российской охоте на украинские корабли в Черном море

Политолог Дизен: Россия начала охоту на украинские корабли в Черном море

Россия начала охоту на украинские корабли вдоль черноморского побережья Одессы в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским коммерческим судам в Азовском море. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«После украинских и натовских атак на российские торговые суда в Азовском море Москва, по всей видимости, запустила кампанию против украинских кораблей вдоль побережья Одессы», — написал эксперт.

Так Дизен прокомментировал кадры Минобороны России, на которых беспилотники поразили два балкера и сухогруз, доставлявшие грузы для украинских военных в порт «Черноморск». В российском военном ведомстве сообщили, что армия наносит удары по портовой инфраструктуре и судам в целях снижения военно-экономического потенциала противника, применяя ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил участившиеся удары российских войск по Одессе. Он отметил, что они направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину со стороны западных стран.