В России объяснили участившиеся атаки на Одессу

Депутат Колесник: Удары по портам Одессы нарушают логистику поставок оружия Украине

Удары по Одессе и ее портовой инфраструктуре направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину со стороны стран Запада, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что удары стали наноситься не только по фронтам и инфраструктуре, но и по причалам, а также по кораблям, перевозящим вооружение.

«Сейчас полным ходом идет нарушение логистической террористической цепочки поставки оружия на Украину со стороны западных стран. Стали наконец-то бить по причалам, а не только по фронтам и инфраструктуре, по портальным кранам, которые там можно как-то восстановить. Ну и по кораблям. Три корабля было уничтожено, которые везли вооружение в сторону Киева. И когда удары были по Киеву нанесены, шел специфический дым и в порту, в том числе Одессы и Черноморска. Такой цвет характерный после того, как сжигается пластик. О чем это говорит? Значит, это дроны были, потому что они в основном из пластика изготавливаются по современным технологиям. Ну и плюс несколько кораблей были уничтожены, находящихся на подходе к этим портам», — сказал Колесник.

Удары должны наноситься по всей логистической цепочке, отметил депутат. Он выразил мнение, что это должно заставить Запад отказаться от дальнейших поставок Украине комплектующих для беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по Одессе. По данным оборонного ведомства, высокоточным дальнобойным оружием были поражены резервуары с топливом, предназначавшимся украинским войскам.

По данным Telegram-канал «Военкоры Русской весны», российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одессе, а также суда на рейде неподалеку от города.