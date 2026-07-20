Военкоры раскрыли цели атаки на Одессу

Российские войска поразили склад ГСМ и корабли в Одессе

Российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одессе, а также суда на рейде неподалеку от города. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Армия России нанесла удары по портовым и топливным объектам в районе Одессы и морским целям в Черном море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник «Герань-4» поразил балкер, находившийся на внешнем рейде порта Одессы. Удары БПЛА также были нанесены еще по двум балкерам и сухогрузу, находившимся на рейде в районе порта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по Одессе. По данным оборонного ведомства, высокоточным дальнобойным оружием были поражены резервуары с топливом, предназначавшимся украинским войскам.