Алиев углубит сотрудничество с Германией

Minval: Алиев подпишет со Штайнмайером документ о стратегическом партнерстве Баку и ФРГ

Президенты Азербайджана и ФРГ Ильхам Алиев и Франк-Вальтер Штайнмайер подпишут документ о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Планируется подписание Совместного заявления о Стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», — сообщили журналисты.

Подробности и содержание документа пока не раскрывются.

Ранее Ильхам Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. Сообщалось, что в столице ФРГ он будет обсуждать вопросы поставок азербайджанского газа на рынок ФРГ, а также развитие транспортных коридоров (например, Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через Южный Кавказ в обход России).