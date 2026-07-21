Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 21 июля 2026Бывший СССР

Алиев углубит сотрудничество с Германией

Minval: Алиев подпишет со Штайнмайером документ о стратегическом партнерстве Баку и ФРГ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президенты Азербайджана и ФРГ Ильхам Алиев и Франк-Вальтер Штайнмайер подпишут документ о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Планируется подписание Совместного заявления о Стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия», — сообщили журналисты.

Подробности и содержание документа пока не раскрывются.

Ранее Ильхам Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. Сообщалось, что в столице ФРГ он будет обсуждать вопросы поставок азербайджанского газа на рынок ФРГ, а также развитие транспортных коридоров (например, Средний коридор, проходящий из Китая в Европу через Южный Кавказ в обход России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok