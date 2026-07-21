Мишустин заявил о важности стимулирования спроса на российскую продукцию

Мишустин: Важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию

Власти должны продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию и активнее поддерживать создание импортозамещающих производств. О важности этого процесса заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

На встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей глава правительства заявил о необходимости помогать в реализации инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий и повышении конкурентоспособности отечественной продукции.

Также Мишустин отметил, что ФРП помогает формировать в стране современные высокотехнологичные производства — свидетельства работы он видит в рабочих поездках по регионам, когда наблюдает продукцию, создание которой стало возможно благодаря участию фонда.

«Эта продукция представлена также и на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Применяется в медицинской промышленности и выпуске лекарств, в автомобилестроении, станкостроении, в области связи, добыче полезных ископаемых и многих других отраслях», — пояснил глава кабмина.

Ранее Мишустин назвал дефицит кадров одним из актуальных вызовов для российской экономики. По словам главы правительства, это подтверждается и показателями безработицы. Последняя уже давно находится на минимальных уровнях. По итогам позапрошлого месяца она составила 2,2 процента.