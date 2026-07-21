Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 21 июля 2026Экономика

Мишустин заявил о важности стимулирования спроса на российскую продукцию

Мишустин: Важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Власти должны продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию и активнее поддерживать создание импортозамещающих производств. О важности этого процесса заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

На встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей глава правительства заявил о необходимости помогать в реализации инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий и повышении конкурентоспособности отечественной продукции.

Также Мишустин отметил, что ФРП помогает формировать в стране современные высокотехнологичные производства — свидетельства работы он видит в рабочих поездках по регионам, когда наблюдает продукцию, создание которой стало возможно благодаря участию фонда.

«Эта продукция представлена также и на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Применяется в медицинской промышленности и выпуске лекарств, в автомобилестроении, станкостроении, в области связи, добыче полезных ископаемых и многих других отраслях», — пояснил глава кабмина.

Ранее Мишустин назвал дефицит кадров одним из актуальных вызовов для российской экономики. По словам главы правительства, это подтверждается и показателями безработицы. Последняя уже давно находится на минимальных уровнях. По итогам позапрошлого месяца она составила 2,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok