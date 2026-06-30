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15:23, 30 июня 2026Экономика

Мишустин назвал один из главных вызовов для России

Мишустин: Дефицит кадров остался одним из актуальных вызовов для экономики России
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об одном из актуальных вызовов для российской экономики. Его процитировало РИА Новости.

Таковым, по словам главы правительства, является дефицит кадров, что подтверждается и показателями безработицы. Как отметил Мишустин, последняя уже давно находится на минимальных уровнях. По итогам позапрошлого месяца она составила 2,2 процента.

Ранее Министерство труда России назвало сотрудников в возрасте 40-45 лет самой востребованной категорией на рынке труда. Оказалось, что именно такие люди отличаются наибольшей производительностью и пользуются высоким спросом у работодателей. Эксперт отметили, что у работников этого возраста накоплен жизненный, психологический опыт, есть баланс опыта и энергии, сформированы профессиональные компетенции и при этом еще достаточно готовности к развитию.

Также выяснилось, что в России работодатели нередко приходят к выводу, что им выгоднее сохранять, чем увольнять, неэффективных сотрудников.

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