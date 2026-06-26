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14:41, 26 июня 2026Экономика

Названа лучшая возрастная категория сотрудников

HR-эксперт Лоикова назвала 40-летних лучшей категорией сотрудников
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Министерство труда России признало сотрудников в возрасте 40-45 лет самой востребованной категорией на рынке труда. Как заявил глава ведомства Антон Котяков, именно эта возрастная группа отличается наибольшей производительностью и пользуется высоким спросом у работодателей. Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Ридусом» объяснила, что ранее сорокалетние специалисты часто сталкивались с дискриминацией из-за стереотипов об их низкой мотивации. Однако, по ее словам, это одна из лучших категорий сотрудников.

«У них накоплен жизненный, психологический опыт, есть баланс опыта и энергии, сформированы профессиональные компетенции и при этом еще достаточно готовности к развитию», — объяснила она свои слова.

Эксперт отмечает, что многие в этом возрасте становятся родителями, что служит дополнительным стимулом к труду. Кроме того, из-за общего дефицита кадров компании начали пересматривать свои взгляды и активнее нанимать опытных сотрудников.

При этом Лоикова уточняет, что в сферах IT и креативных индустриях по-прежнему доминирует молодежь. Однако в традиционных отраслях и рабочих профессиях («синих воротничках») спрос на людей старше 40 лет резко вырос.

Ранее сообщалось, что почти половина компаний в России стала чаще возвращать бывших сотрудников. Чаще всего это оказываются люди со средним профессиональным образованием.

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