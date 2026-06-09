SuperJob: Половина компаний в России стали чаще возвращать бывших сотрудников

Почти половина компаний в России стала чаще возвращать бывших сотрудников. Об этом со ссылкой на данные SuperJob сообщает ТАСС.

Опрос проходил с 1 по 14 мая 2026 года. Участие в нем приняла тысяча респондентов.

По данным экспертов, за последний год доля работодателей, которые усилили попытки вернуть бывших сотрудников, выросла с 32 до 48 процентов.

Среди тех компаний, которые приглашали работников вернуться, лишь 14 процентов добились возвращения всех. В 67 процентах случаев вернулись несколько человек. Каждый пятый работодатель (19 процентов) потерпел неудачу.

Как отмечают аналитики, чаще работодатель пытался вернуть сотрудников со средним профессиональным образованием.

Возвращающиеся на работу назвали причиной такого шага достойную зарплату (24 процента), дружный коллектив (12 процентов), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10 процентов) или же просто интерес к работе (9 процента). Важным для себя фактором назвали стабильность предприятия 7 процентов, смену руководства — два процента.

Как заявил ранее HR-эксперт Гарри Мурадян, в настоящее время 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе. При этом на рынке линейных и квалифицированных рабочих ситуация совсем иная, так как стране остро не хватает курьеров, сварщиков и разнорабочих. Миллионы мигрантов вернулись в свои страны, а заместить их пока не удалось. По его словам, если сварщик ищет работу, то за него станут конкурировать 12 компаний, а за швею — восемь.