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10:15, 15 июня 2026Экономика

В России стало невыгодно увольнять некоторых работников

Экономист Шедько: Сохранение неэффективных работников стало выгоднее их увольнения
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России работодатели нередко приходят к выводу, что им выгоднее сохранять, нежели увольнять неэффективных сотрудников. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, это не новая тенденция, а временная адаптация предпринимателей к дефициту кадров. Как следствие, стоимость потери работника все чаще оценивается выше, чем издержки от его низкой эффективности. Шедько напомнил, что в настоящее время российской экономике не хватает от 1,5 млн до 4,8 млн работников. Оперативно ликвидировать эту нехватку оказывается сложно, поэтому работодатели предпочитают сохранять даже слабых сотрудников.

Принимая соответствующее решение, компании опасаются, что новый сотрудник будет дорого стоить. Кроме того, потребуется время на его адаптацию. В итоге часто возникают ситуации, когда 20-30 процентов сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность остальной команды. Это оборачивается перегрузками, выгоранием и демотивацией наиболее результативных кадров.

По прогнозам, во II половине 2026 года острый дефицит кадров ждет такие секторы российской экономики, как строительство, транспорт и логистика. Работодатели столкнутся с болезненной нехваткой станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров. Серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики.

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