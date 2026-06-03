Депутат Колесник: Латвия пострадает, прекратив торговые отношения с Россией

От прекращения торгового сотрудничества с Россией в первую очередь пострадает сама Латвия, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Это в первую очередь во вред Латвии пойдет. У нас там микроскопический оборот торговых отношений. Если бы не это громкое заявление, мы бы его даже не заметили», — сказал парламентарий.

Он отметил, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приехали представители более ста стран, включая Германию, чей канцлер Фридрих Мерц придерживается воинствующей риторики в отношении России и поставляет оружие Украине. Однако бизнес хочет работать и зарабатывать на взаимной выгоде, обратил внимание парламентарий.

Что касается Латвии, Колесник напомнил, что в советское время республика выпускала знаменитые на весь мир автобусы, а сейчас, по его словам, непонятно, что она производит.

«Пусть продолжает скатываться в эту грязь. Сами себе стреляют — но это их проблемы», — заключил депутат.

Ранее новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. Решение этого вопроса премьер поручит главе министерства иностранных дел Латвии Байбе Браже, она будет действовать в координации с Евросоюзом.

