Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:50, 13 мая 2026Россия

Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио губернатора приграничного региона

Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио брянского губернатора
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Егор Ковальчук

Егор Ковальчук. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области», — сказано в тексте документа.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, называемой «Школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Владимир Путин принял увольнение главы региона. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

    Раскрыт план по свержению Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok