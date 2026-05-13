Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио губернатора приграничного региона

Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио брянского губернатора

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области», — сказано в тексте документа.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, называемой «Школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Владимир Путин принял увольнение главы региона. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию.