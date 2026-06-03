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06:49, 3 июня 2026Мир

Раскрыт первый со времен Вьетнама случай в войне США и Ирана

High Side: Один и тот же пилот F-15E США оказался дважды за месяц подбит в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Один из тот же летчик ВВС Соединенных Штатов оказался дважды сбит в войне США и Ирана. В марте он попал под дружественный огонь со стороны Кувейта, а в апреле — под иранский удар, сообщает проект High Side со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как уточняется, речь идет о пилоте истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля. Он также управлял одним из трех F-15E, сбитым в результате дружественного огня кувейтским F/A-18.

Журналисты подчеркивают, что пилот США стал первым летчиком воздушного судна с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта. В последний раз подобный инцидент фиксировался во времена боевых действий во Вьетнаме, отметили авторы.

Ранее телеканал NBC News заявил, что военные Ирана в апреле могли поразить американский истребитель F-15E Strike Eagle с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), произведенного в Китае. Между тем, посольство Пекина в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в том, что Тегерану передали эту технику уже после начала боевых действий.

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