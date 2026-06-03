Беспилотники атаковали еще один российский регион

Слюсарь: В Ростовской области ночью уничтожили беспилотники

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Миллеровском районе. В результате атаки никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Губернатор добавил, что на территории региона по-прежнему сохраняется беспилотная опасность, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее стало известно о перехвате 30 беспилотников над Ленинградской областью. Беспилотники также атаковали Мичуринск, в результате чего были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.