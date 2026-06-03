Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:39, 3 июня 2026Россия

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Слюсарь: В Ростовской области ночью уничтожили беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Миллеровском районе. В результате атаки никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Губернатор добавил, что на территории региона по-прежнему сохраняется беспилотная опасность, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее стало известно о перехвате 30 беспилотников над Ленинградской областью. Беспилотники также атаковали Мичуринск, в результате чего были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

    Названы сдерживающие роль юаня в мировой торговле факторы

    Российская семья получила на контрабанде леса 1,7 миллиарда рублей и ускользнула

    Дрон ВСУ убил семь человек в российском регионе

    Товарищеский матч стран-участниц ЧМ-2026 отменили из-за Эболы

    Мужчина полюбовался голым торсом в стекле чужой машины и прославился в сети

    Стало известно о «пропадающих без вести» бойцах элитного полка ВСУ

    В России начались продажи редкого и очень дорогого внедорожника Toyota

    Сексолог оценила набирающую популярность технику для усиления оргазмов

    В Санкт-Петербурге прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok