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02:08, 5 июня 2026Бывший СССР

В России оценили штурмовой потенциал ВСУ

Марочко заявил, что у ВСУ сдулся штурмовой потенциал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Неудачные контратаки у Комсомольского в Запорожской области привели к тому, что штурмовой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдулся». С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики контратаковали довольно-таки серьезно на разных участках у Комсомольского, пытались продавить нашу оборонительную линию, но все их попытки оказались тщетны», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас наступает момент ответных действий со стороны российской армии.

О взятии Вооруженными силами России под контроль Комсомольского стало известно 4 июня.

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