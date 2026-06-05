Марочко заявил, что у ВСУ сдулся штурмовой потенциал

Неудачные контратаки у Комсомольского в Запорожской области привели к тому, что штурмовой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдулся». С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики контратаковали довольно-таки серьезно на разных участках у Комсомольского, пытались продавить нашу оборонительную линию, но все их попытки оказались тщетны», — объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас наступает момент ответных действий со стороны российской армии.

О взятии Вооруженными силами России под контроль Комсомольского стало известно 4 июня.