13:33, 22 мая 2026

Врачи подсказали способы избавиться от вздутия живота

Гастроэнтеролог Патель: Прогулка после еды поможет уменьшить вздутие живота
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: beton studio / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтерологи Ниша Патель и Аджай Верма рассказали, как быстро избавиться от вздутия живота. Способ наладить работу кишечника без лекарств они подсказали в интервью The Guardian.

Специалисты объяснили, что одной из частых причин неприятных ощущений становится несоблюдение питьевого режима. По словам Вермы, по этой причине пища может дольше задерживаться в кишечнике, что и приводит к образованию газов и чувству тяжести в животе. Чтобы избежать этого, он посоветовал чаще включать в меню овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Также доктора рекомендовали больше двигаться и не переедать, особенно вечером. Они отметили, что даже легкая прогулка после приема пищи поможет ускорить пищеварение и снизить дискомфорт. Кроме того, Патель призывала сократить количество алкоголя, жирной пищи и ультрапереработанных продуктов.

Гастроэнтеролог также отметила, что многие недооценивают влияние питьевого режима и стресса на кишечник. «Вода смягчает стул и поддерживает нормальное движение пищи», — подчеркнула Патель. Она добавила, что быстрее справиться со вздутием живота помогают хороший сон и снижение тревожности.

Ранее врач общей практики Сермед Межер сообщил, что любые изменения при дефекации могут быть ранними симптомами рака кишечника. Он уточнил, что нужно обращать внимание на устойчивые изменения частоты дефекации и консистенции стула.

