14:32, 22 мая 2026

Стоматолог дала простые советы для идеальной улыбки

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Чтобы улыбка всегда была идеальной, необходимо придерживаться нескольких простых правил, заявила стоматолог Надя Сармини. Советы по уходу за зубами и деснами она дала в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Сармини, чистить зубы необходимо после каждого приема пищи. Причем, помимо щетки, важно использовать нить или миниатюрные ершики для удаления налета и остатков еды в межзубных промежутках. Чтобы выявить заболевания десен на ранней стадии, врач посоветовала регулярно их осматривать. «Здоровые десны должны быть плотными и розовыми. Если они красные, болезненные на ощупь или кровоточат при чистке зубов, то это тревожный признак», — пояснила она.

Кроме того, важно отказаться от курения, поскольку сигареты являются одним из главных врагов здоровья полости рта, добавила Сармини. Союзником же идеальной улыбки является здоровое питание, так как оно поддерживает баланс микрофлоры. Так, сахар и насыщенные жиры медик призвала исключить из рациона. Кроме того, важно минимизировать уровень стресса, поскольку он приводит к бруксизму, который разрушает зубы, заключила эксперт.

Ранее стоматолог Екатерина Шаула предупредила об опасности жвачки. От нее необходимо отказаться людям с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, заявила врач.

