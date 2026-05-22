Президент Сербии опубликовал статью с похвалой Трампа

Вучич: Трамп готов выслушать позицию Сербии и относится к ней с уважением

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники всегда были готовы выслушать позицию Сербии и относятся к ней с уважением. Об этом в своей статье для Fox News заявил сербский лидер Александр Вучич.

Политик рассказал, что в ходе многочасовых встреч с Трампом в Белом доме он ни разу не почувствовал, что его опасения игнорируются или что с ним обращаются свысока.

«Карикатурный образ Трампа как агрессивного задиры никогда не соответствовал моему собственному опыту. Да, он был прям, но при этом внимательно слушал, искренне участвовал в разговоре и относился к Сербии с уважением», — написал Вучич.

Ранее Вучич сообщил, что планирует государственный визит в Китайскую Народную Республику после Трампа и российского лидера Владимира Путина. По словам сербского лидера, сейчас он ожидает окончательного подтверждения.