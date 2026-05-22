Влияние блокады Ормузского пролива на рост мировой торговли оценили

СРВ: В I квартале объемы мировой торговли выросли на 3,5 %

Несмотря на блокаду Ормузского пролива и войну, которая разгорелась на Ближнем Востоке, объемы мировой торговли в I квартале 2026 года выросли на 3,5 процента. Это показало исследование, проведенное Бюро экономического анализа (CPB) министерства экономики и климатической политики Нидерландов. Его результаты процитировало агентство «Интерфакс».

Главным драйвером роста оказался сектор искусственного интеллекта, который обеспечил скачок инвестиций в вычислительные мощности и другую инфраструктуру. Как следствие, пошли вверх поставки серверов и полупроводниковой продукции, которая в основном выпускается в Азии.

Так, относительно прошлого квартала японский экспорт за первые три месяца вырос на три процента, а китайский — на 11,3 процента. Импорт товаров в США прибавил 6,3 процента.

В первой половине мая сообщалось, что ближневосточный кризис изменил роль юаня в международной торговле. Расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей стали переходить в китайскую валюту.