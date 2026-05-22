17:07, 22 мая 2026

Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Двигатель пассажирского самолета Air India загорелся во время захода на посадку в Индии. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел 21 мая на рейсе из Бангалора в Дели. Пилоты воздушного судна, на борту которого находился 171 пассажир, получили сигнал о горении двигателя и объявили чрезвычайное положение.

Лайнер успешно сел в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали и высадились в обычном режиме. После этого взлетная полоса, на которую приземлился горящий борт, была закрыта около 50 минут.

«Air India незамедлительно приступает к полномасштабному расследованию причин инцидента в координации с соответствующими регулирующими органами», — завил представитель авиаперевозчика.

Ранее подросток с дробовиком и плюшевым мишкой попытался угнать самолет с пассажирами. Юноша в светоотражающей одежде поднялся в салон лайнера и сказал бортпроводникам, что в его сумке бомбы и ему необходимо попасть в кабину пилотов.

