Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

Двигатель пассажирского самолета Air India загорелся во время захода на посадку в Индии. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел 21 мая на рейсе из Бангалора в Дели. Пилоты воздушного судна, на борту которого находился 171 пассажир, получили сигнал о горении двигателя и объявили чрезвычайное положение.

Лайнер успешно сел в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали и высадились в обычном режиме. После этого взлетная полоса, на которую приземлился горящий борт, была закрыта около 50 минут.

«Air India незамедлительно приступает к полномасштабному расследованию причин инцидента в координации с соответствующими регулирующими органами», — завил представитель авиаперевозчика.

