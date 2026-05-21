Подросток с дробовиком и плюшевым мишкой попытался угнать самолет с пассажирами

PN: Подросток попытался угнать пассажирский самолет Jetstar в Австралии

17-летний подросток попытался угнать пассажирский самолет Jetstar в аэропорту Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

По данным источника, это произошло в марте 2025 года в воздушной гавани Авалон на юго-западе Мельбурна, однако судебное разбирательство по делу состоялось недавно. Согласно данным, юноша в светоотражающей одежде поднялся в салон лайнера и сказал бортпроводникам, что в его сумке бомбы и ему необходимо попасть в кабину пилотов. Очевидцы отметили, что кожа злоумышленника была липкой от пота.

Затем молодой человек достал разделенный на три части дробовик и начал собирать оружие. В этот момент пассажиры и члены экипажа помешали ему. Когда несовершеннолетнего повалили на землю, он сказал, что окружающие люди хорошие и он их уважает. Полиция обыскала сумку задержанного и обнаружила в ней девять патронов для дробовика, три ножа, три коктейля Молотова и плюшевого мишку.

На данный момент молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Ранее 240 пассажиров вывели из самолета из-за найденной на полу обоймы с патронами. Лайнер немедленно оцепили сотрудники полиции.