Бывший СССР
20:43, 21 мая 2026

Зеленский после угроз превентивным ударом по Минску начал подготовку ВСУ в приграничье

Зеленский обсудил с руководителями приграничных областей укрепление обороны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после угрозы нанести превентивный удар Минску обсудил с руководителями приграничных с Белоруссией областей укрепление обороны, в том числе подготовку солдат. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Мы обсудили защиту от потенциальных российских угроз на черниговско-киевском направлении и укрепление противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Он добавил, что Киев укрепляет в приграничных регионах фортификационные сооружения, а также ведет усиленную подготовку личного состава.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар.

