В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

Еврокомиссия считает, что конфликт на Украине продолжится в 2027 году

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что конфликт на Украине не закончится до 2027 года. Об этом говорится в отчете ЕК.

В документе отмечается, что, согласно центральному сценарию, в текущем и следующем годах геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе.

Как сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, ЕК рассчитывает, что финансовые потребности Украины будут полностью закрыты до 2027 года за счет внешнего финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине.