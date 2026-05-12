240 пассажиров вывели из самолета из-за найденной на полу обоймы с патронами

Рейс пассажирского самолета авиакомпании Frontier Airlines сорвался в США из-за случайно найденной обоймы с патронами. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел вечером 10 мая во время запланированного перелета из Денвера в аэропорт Финикс Скай-Харбор. Сразу после посадки один из пассажиров почувствовал себя плохо, на борт вызвали сотрудников медицинской службы. Во время осмотра пациента медсестра заметила на полу салона магазин для огнестрельного оружия и доложила экипажу.

Лайнер немедленно оцепили сотрудники полиции. 240 человек вывели на взлетную полосу и доставили в терминал для повторного осмотра. Во время дополнительной проверки какое-либо оружие на борту и в багаже клиентов компании выявлено не было. Однако рабочее время сотрудников Frontier закончилось, и авиаперевозчик не смог найти замену экипажу. В итоге пассажиры отправились в штат Аризона утром 11 мая.

