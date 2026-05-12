45-летняя сценаристка «Склифосовского» умерла на фоне болезни

Сценарист сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева умерла в 45 на фоне диабета

Сценарист Юлия Терентьева, известная по работе над сериалом «Склифосовский», ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ее окружении.

По информации источника, она скончалась в больнице Севастополя. Известно, что причиной смерти стали осложнения на фоне сахарного диабета. Также у Юлии был зафиксирован отказ почек. Уточняется, что Терентьева проходила процедуру диализа.

Траурная церемония состоится 15 мая и пройдет на городском кладбище города.

Помимо «Склифосовского», она писала сценарии к проектам «Пес», «Второй шанс», «Я не верю». Также работала над фильмами «Письма с фронта» и «Марли». Последним проектом сценаристки стала короткометражная картина «В аду мест нет», которая вышла в 2025-м.

В 2025 году ушел из жизни режиссер, продюсер и актер Юрий Мороз, ему было 68 лет. Информацию о кончине постановщика подтвердил его друг и коллега Дмитрий Харатьян.