Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:21, 12 мая 2026Культура

45-летняя сценаристка «Склифосовского» умерла на фоне болезни

Сценарист сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева умерла в 45 на фоне диабета
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сценарист Юлия Терентьева, известная по работе над сериалом «Склифосовский», ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ее окружении.

По информации источника, она скончалась в больнице Севастополя. Известно, что причиной смерти стали осложнения на фоне сахарного диабета. Также у Юлии был зафиксирован отказ почек. Уточняется, что Терентьева проходила процедуру диализа.

Траурная церемония состоится 15 мая и пройдет на городском кладбище города.

Помимо «Склифосовского», она писала сценарии к проектам «Пес», «Второй шанс», «Я не верю». Также работала над фильмами «Письма с фронта» и «Марли». Последним проектом сценаристки стала короткометражная картина «В аду мест нет», которая вышла в 2025-м.

В 2025 году ушел из жизни режиссер, продюсер и актер Юрий Мороз, ему было 68 лет. Информацию о кончине постановщика подтвердил его друг и коллега Дмитрий Харатьян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

    Глава Пентагона раскрыл цель поездок американских военных на Украину

    Дроны уничтожили пусковые установки «Железного купола» в Израиле

    В России испытания ракетного комплекса «Сармат» назвали исключающим ультиматумы ходом

    Пассажиры самолета восемь часов летели «в никуда»

    Иммунолог оценил риск новой пандемии из-за вспышки хантавируса

    Польша отменила выплаты на детей беженцев с Украины

    45-летняя сценаристка «Склифосовского» умерла на фоне болезни

    Действие Кейт Миддлтон с травой восхитило поклонников

    Приручивший росомаху американец с одним рюкзаком сбежал от тюрьмы в США на Урал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok