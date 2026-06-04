Россиян научили правильно жарить шашлыки

МЧС: Жарить шашлык на природе нужно в правильно выбранном месте

Для приготовления шашлыка на природе необходимо выбрать правильное место, а также подготовить все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. О правилах россиянам напомнил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров в беседе с РИА Новости.

«Самое основное — выбрать место, чтобы было выдержано расстояние до кустарников, до хвойного и сухого леса», — рассказал эксперт. Он добавил, что на отдыхе в лесу необходимо держать рядом лопату и воду, чтобы при возникновении непредвиденной ситуации своевременно потушить огонь. При наличии огнетушителя лучше всего держать его недалеко.

Перед уходом оставшиеся на месте отдыха угли необходимо затушить, переворошить, засыпать землей и залить водой.

Ранее в МЧС назвали предельно допустимую скорость ветра для приготовления шашлыка: она не должна превышать 10 метров в секунду.