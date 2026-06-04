ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 4 июня 2026Экономика

Россиян научили правильно жарить шашлыки

МЧС: Жарить шашлык на природе нужно в правильно выбранном месте
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для приготовления шашлыка на природе необходимо выбрать правильное место, а также подготовить все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. О правилах россиянам напомнил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров в беседе с РИА Новости.

«Самое основное — выбрать место, чтобы было выдержано расстояние до кустарников, до хвойного и сухого леса», — рассказал эксперт. Он добавил, что на отдыхе в лесу необходимо держать рядом лопату и воду, чтобы при возникновении непредвиденной ситуации своевременно потушить огонь. При наличии огнетушителя лучше всего держать его недалеко.

Перед уходом оставшиеся на месте отдыха угли необходимо затушить, переворошить, засыпать землей и залить водой.

Ранее в МЧС назвали предельно допустимую скорость ветра для приготовления шашлыка: она не должна превышать 10 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

    Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

    В Киеве пригрозили Лукашенко

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok