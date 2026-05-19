Экономика
12:05, 19 мая 2026

В МЧС назвали предельно допустимую скорость ветра для жарки шашлыка

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Шашлыки недопустимо жарить при скорости ветра более 10 метров в секунду, сообщили РИА Новости в службе главного управления МЧС России по Московской области.

Речь идет о приготовлениях шашлыка на открытом огне на мангале или в жаровне на садовых и огородных земельных участках. Также отмечается, что противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек на дачном участке должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг мангала от горючих материалов — до двух метров.

Жарить шашлыки также нельзя на торфяных почвах, при введении особого противопожарного режима и приближении неблагоприятных или опасных погодных условий, связанных с сильными порывами ветра. Кроме того, нельзя разводить огонь под кронами хвойных деревьев и в емкостях с прогарами или повреждениями в стенах, поскольку через них может проникнуть огонь.

Ранее диетолог Галина Лебедева посоветовала не есть шашлык россиянам, страдающим гастритом, панкреатитом и язвой желудка.

