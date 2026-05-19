Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

12:50, 19 мая 2026Россия

Житель Ростова-на-Дону выловил из родника пакет с телом новорожденного
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону местный житель выловил из родника тело новорожденного. Об этом пишет Donday со ссылкой на источник.

По информации издания, россиянин отдыхал на Гремучем роднике вблизи храма Преподобного Серафима Саровского, когда достал из воды показавшийся ему странным пакет. Внутри мужчина обнаружил младенца без признаков жизни, после чего вызвал полицию.

Источник журналистов уточнил, что возбуждено уголовное дело об убийстве, однако не уточняется, найдены ли следы насильственной смерти. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, 161.ru уточнил, что, согласно первичному заключению экспертов, ребенок родился восьмимесячным. Источник издания в силовых структурах не исключил, что младенец мог появиться на свет мертворожденным. Сейчас правоохранители ищут его мать: опрашиваются ближайшие роддома, а гинекологов предупредили о возможном обращении недавно родившей женщины.

Ранее новорожденного без признаков жизни нашли в мусорном контейнере в подмосковном поселке Большевик. Предварительно, ребенок родился раньше срока.

