Зеленский высказался об укреплении отношений с Грузией

Зеленский: Украина стремится к сотрудничеству с Грузией

Украина стремится к нормализации отношений и укреплению сотрудничества с Грузией. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«[Глава МИД Украины] Андрей Сибига также доложил о коммуникации с министром иностранных дел Грузии. Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного укрепления», — говорится в публикации.

Он добавил, что Украина готова делать шаги навстречу Грузии ради нормализации отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. После беседы грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются.