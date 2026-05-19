14:31, 19 мая 2026

Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

Неизвестные ворвались в здание редакции «Московского комсомольца» («МК») в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что несколько человек с оружием и в камуфляжной форме и масках зашли в здание редакции на улице 1905 года. Мужчины отказались предъявить документы, вели себя грубо, угрожали сломать двери и турникеты на входе.

С какой целью они пришли в редакцию, неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Москве. Следственные мероприятия были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. В результате был задержан журналист издания Олег Ролдугин. Его отправили под стражу.

