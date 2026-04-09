В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками

Сотрудники спецслужб пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Примерно в 12 часов в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия», — рассказали представители СМИ.

В редакции добавили, что причина обысков им неизвестна, так как адвокатов не пускают в офис. В здании сейчас находится часть сотрудников газеты.

В июле 2025 года сообщалось, что полицейские провели обыски в редакции издания Baza. Главного редактора Глеба Трифонова арестовали, ему вменяются три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение информации. Также по подозрению в даче взятки арестовали продюсера Baza Татьяну Лукьянову.