Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Горбунов / РИА Новости

Сотрудники спецслужб пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Примерно в 12 часов в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия», — рассказали представители СМИ.

В редакции добавили, что причина обысков им неизвестна, так как адвокатов не пускают в офис. В здании сейчас находится часть сотрудников газеты.

В июле 2025 года сообщалось, что полицейские провели обыски в редакции издания Baza. Главного редактора Глеба Трифонова арестовали, ему вменяются три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение информации. Также по подозрению в даче взятки арестовали продюсера Baza Татьяну Лукьянову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok