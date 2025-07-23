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18:06, 23 июля 2025Силовые структуры

Следователь рассказал об эпизодах дела главного редактора издания Baza

Главреду Baza Трифонову вменяют 3 эпизода дачи взятки полицейским за информацию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главному редактору издания Baza Глебу Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение информации. Об этом заявил следователь на заседании в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании Трифонову меры пресечения, передает ТАСС.

Выявлены факты коррупции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, добавил следователь. Он просит отправить Трифонова в СИЗО до 20 сентября, так как он может препятствовать расследованию.

Адвокат журналиста представил суду десятки ходатайств от других СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций, которые просят не лишать его свободы. На иждивении у Трифонова мать — инвалид второй группы, пишет Baza.

Сотрудников полиции, проходящих по уголовному делу издания Baza, доставили в Москву для проведения следственных действий. Их этапировали из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следственный комитет России просит арестовать главреда издания, а также продюсера Татьяну Лукьянову. Оба они не признают вину в даче взяток силовикам.

Следствие считает, что журналисты выплачивали в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы по 20-30 тысяч рублей. Известно, что адвоката допустили к Трифонову спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.

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