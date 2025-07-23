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11:30, 23 июля 2025Силовые структуры

Названа сумма возможной взятки главреда крупного российского издания

ТАСС: В деле главреда Baza Трифонова фигурируют суммы не выше 100 тысяч рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Обыски в офисе телеграм-канала

Обыски в офисе телеграм-канала "База". Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В деле главного редактора крупного российского издания Baza Глеба Трифонова фигурируют суммы не более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в деле журналиста и его коллеги Татьяны Лукьяновой названы суммы по большей части в 20-30 тысяч рублей, которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы.

Ранее появились данные о том, что Трифонову угрожали пытками во время задержания.

Одна из соседок главного редактора стала свидетельницей его задержания. Она рассказала, что в 9 утра услышала удары на лестничной площадке. Это силовики врывались в квартиру к Трифонову: они кричали и ругались матом. Затем женщина увидела, как дверь открылась и ОМОН забежал внутрь квартиры, положив Трифонова лицом в пол. Сотрудники требовали у него пароль от телефона и угрожали разными пытками, если журналист не согласится дать его.

Вот это да!
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