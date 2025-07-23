Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

Baza сообщает об угрозах пытками главреду издания Трифонову при задержании

Главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову угрожали пытками во время задержания. Подробности издание сообщает в своем Telegram-канале.

Соседи стали свидетелями задержания. Одна из жительниц дома рассказала, что в 9 утра услышала удары на лестничной площадке. Это силовики врывались в квартиру к Трифонову: они кричали и ругались матом. Затем женщина увидела, как дверь открылась и ОМОН забежал внутрь квартиры, положив Трифонова лицом в пол. Сотрудники требовали у него пароль от телефона и угрожали разными пытками, если журналист не согласится дать его. Когда соседка заглянула в квартиру, Трифонов закричал, что на него и его подругу напали, и попросил вызвать полицию. После этого силовики закрыли дверь.

Отмечается, что адвоката Алексея Михальчика к Трифонову допустили только спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью. Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).