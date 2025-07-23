Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 23 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

Baza сообщает об угрозах пытками главреду издания Трифонову при задержании
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову угрожали пытками во время задержания. Подробности издание сообщает в своем Telegram-канале.

Соседи стали свидетелями задержания. Одна из жительниц дома рассказала, что в 9 утра услышала удары на лестничной площадке. Это силовики врывались в квартиру к Трифонову: они кричали и ругались матом. Затем женщина увидела, как дверь открылась и ОМОН забежал внутрь квартиры, положив Трифонова лицом в пол. Сотрудники требовали у него пароль от телефона и угрожали разными пытками, если журналист не согласится дать его. Когда соседка заглянула в квартиру, Трифонов закричал, что на него и его подругу напали, и попросил вызвать полицию. После этого силовики закрыли дверь.

Отмечается, что адвоката Алексея Михальчика к Трифонову допустили только спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью. Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией. Кто представит страны и чего ждать от встречи?

    Китай отреагировал на решение США выйти из ЮНЕСКО

    Артемий Лебедев рассказал о почетной медали для иноагентов

    Названо самое любимое занятие россиян на даче

    40-летняя звезда Comedy Woman прогулялась в микроюбке

    Россия нарастила экспорт одного спиртного напитка

    Карапетян выиграл дело против Армении о национализации «Электросетей»

    Разрыв между средними зарплатами в России рекордно вырос

    В российском детсаду у трехлетней девочки на прогулке произошел разрыв селезенки

    В детских садах российского города начнут обучать операторов беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости