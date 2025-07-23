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10:05, 23 июля 2025Силовые структуры

Главному редактору крупного российского издания предъявили обвинение

Главреду Baza Трифанову предъявлено обвинение по статье о получении взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Его адвокат Алексей Михальчик подтверил этот факт, однако, от других комментариев воздержался.

Ранее сообщалось, что Трифонов был задержан по делу о превышении полномочий со стороны полицейских.

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