Главному редактору крупного российского издания предъявили обвинение

Главреду Baza Трифанову предъявлено обвинение по статье о получении взятки

Главному редактору крупного российского издания Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Его адвокат Алексей Михальчик подтверил этот факт, однако, от других комментариев воздержался.

Ранее сообщалось, что Трифонов был задержан по делу о превышении полномочий со стороны полицейских.