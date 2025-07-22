Раскрыты подробности задержания главного редактора крупного российского издания

Главред Bazа Трифонов задержан по делу о превышении полномочий полицейскими

Следователи задержали главного редактора крупного российского издания Baza Глеба Трифонова по делу о превышении полномочий со стороны полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

По данным агентства, защитник рассказал, что сейчас процессуальный статус Трифонова еще не определен. По его словам, уголовное дело ведет Следственный комитет (СК) по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы. «Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал СК официально», — отметил Михальчик.

Ранее сообщалось, что полицейские и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. По словам соседей журналиста, его увезли в неизвестном направлении.