Полиция пришла с обысками в редакцию крупного российского издания

Полиция пришла с обысками в редакцию Baza и к главреду издания Трифонову

Полиция пришла с обысками в офис крупного российского издания Baza. Об этом СМИ сообщило в Telegram-канале утром во вторник, 22 июля.

В редакции заявили, что сотрудники издания, которые находились в это время в офисе, перестали выходить на связь.

Кроме того, как утверждают в Baza, утром полицейские и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. По словам соседей журналиста, его увезли в неизвестном направлении. «Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — говорится в публикации.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, обыски в Baza связаны с уголовным делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении сотрудников полиции.

В начале июня стало известно об обысках в информагентстве Ura.ru. Утверждалось, что сотрудники силовых ведомств пришли в офис издания с кувалдой. В отношении редактора Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки, позднее суд арестовал его.